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إقتصاد
إرتفاع في تسعيرة الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
06-07-2022
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 29225 - 29275 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29150 - 29200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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