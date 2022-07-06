إرتفاع في تسعيرة الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 29225 - 29275 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29150 - 29200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.