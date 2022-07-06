أنباء عن إغلاق مصنع "فولكسفاغن" في روسيا.. ما الحقيقة؟

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قررت شركة "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات إغلاق أحد موقعيها للإنتاج في روسيا حيث تقوم بتجميع سيارات بموجب عقد مع مجموعة جاز الروسية، بحسب ما ذكرته نقابة عمالية.كانت "فولكسفاغن" أعلنت في آذارتعليق الإنتاج في موقعيها في "كالوجا" و"نيجني نوفجورود" حتى إشعار آخر وسط عقوبات غربية، وقالت إنها ستوقف صادرات المركبات إلى روسيا بأثر فوري.

ونقلا عن إعلان من "فولكسفاغن" إلى العاملين بالمصنع أمس الثلاثاء، قالت نقابة عمالية لوكالة رويترز إن الشركة ستغلق عملياتها في "نيجني نوفجورود" حيث تقوم بتجميع بعض الطرز في المنشأة المملوكة لمجموعة جاز.