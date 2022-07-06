Advertisement

إقتصاد

أنباء عن إغلاق مصنع "فولكسفاغن" في روسيا.. ما الحقيقة؟

Lebanon 24
06-07-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-969023-637927422292833240.jpg
Doc-P-969023-637927422292833240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت شركة "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات إغلاق أحد موقعيها للإنتاج في روسيا حيث تقوم بتجميع سيارات بموجب عقد مع مجموعة جاز الروسية، بحسب ما ذكرته نقابة عمالية.

كانت "فولكسفاغن" أعلنت في آذارتعليق الإنتاج في موقعيها في "كالوجا" و"نيجني نوفجورود" حتى إشعار آخر وسط عقوبات غربية، وقالت إنها ستوقف صادرات المركبات إلى روسيا بأثر فوري.
Advertisement

ونقلا عن إعلان من "فولكسفاغن" إلى العاملين بالمصنع أمس الثلاثاء، قالت نقابة عمالية لوكالة رويترز إن الشركة ستغلق عملياتها في "نيجني نوفجورود" حيث تقوم بتجميع بعض الطرز في المنشأة المملوكة لمجموعة جاز.

وامتنعت فولكسفاغن عن التعقيب على قرار وقف الإنتاج لكنها قالت إنها قررت إغلاق مكتبها في "نيجني نوفجورود" اعتباراً من الخامس من تموز، مشيرة إلى "مستوى مرتفع للشكوك وعدم القدرة على التكهن بالاستئناف المحتمل للإنتاج".

خطوة شركة فولكسفاغن تأتي في ظل موجة خروج للشركات الأجنبية من روسيا على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن بين شركات السيارات الأخرى التي أعلنت عن خروجها من روسيا كل من فورد وجنرال موتورز.

(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2022-07-07
03:19 | 2022-07-07
02:20 | 2022-07-07
14:00 | 2022-07-06
14:00 | 2022-07-06
12:42 | 2022-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website