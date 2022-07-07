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إقتصاد

بسبب الدولار.. الذهب يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

Lebanon 24
07-07-2022 | 05:00
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تراجعت أسعار الذهب مقتربة من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الأربعاء، إذ أضرت قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة بسعر المعدن الذي لا يدر عائدا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1760.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1053 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه بنحو 2.6 بالمئة أمس الثلاثاء. ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1759.00 دولارا للأوقية.

وارتفع سعر الدولار، المنافس للذهب كملاذ آمن للقيمة، مقتربا من أعلى مستوياته في 20 عاما مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى.

وواجه الذهب آثار رفع أسعار الفائدة وعائدات السندات على مستوى العالم مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء المعدن.

 
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ورفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة في يونيو بأكثر مما رفعتها خلال 20 سنة مضت وفقا لوكالة رويترز. ومع استمرار ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود، ليس من المتوقع أن يتوقف رفع الفائدة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.15 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 867.71 دولار. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1947.82 دولار.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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