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إقتصاد

دائرة الفقر تتسع عالميا... تقرير أممي يسلط الضوء

Lebanon 24
07-07-2022 | 12:00
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قالت "أ.ف.ب." أن الأمم المتحدة أفادت بأن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة في العالم، أدى إلى انتشار الفقر الذي طال خلال ثلاثة أشهر فقط 71 مليون شخص من سكان دول متدنية الدخل.

وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان من أن تسارع الفقر هذا "أسرع بكثير من صدمة جائحة كوفيد-19"، مؤكدا أن الدول المعنية ستحتاج إلى دعم النظام متعدد الأطراف "لتأمين احتياجاتها".
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وقال إنه "في وقت تزداد معدلات الفائدة ردا على فورة التضخم، هناك خطر التسبب بفقر جديد ناجم عن الانكماش، سيزيد من حدة الأزمة أكثر، ما سيؤدي بدوره إلى تسارع الفقر وتعميقه في العالم".

وتناول التقرير الأوضاع في 159 بلدا، مشيرا إلى أن الدول التي تعاني أكثر الأوضاع خطورة تقع في البلقان ومنطقة بحر قزوين وإفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصا منطقة الساحل.

وصرح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشيم شتاينر، في بيان أن "الارتفاع غير المسبوق في الأسعار يعني بالنسبة للعديد من الأشخاص عبر العالم، أن الغذاء الذي كان بإمكانه الحصول عليه بالأمس لم يعد متوافرا اليوم".

ورأى أن "أزمة كلفة المعيشة هذه تلقي بملايين الأشخاص في الفقر" ما يهدد بانتشار "مجاعة بسرعة مذهلة"، في وقت "تتزايد مخاطر تفاقم الاضطرابات الاجتماعية يوما بعد يوم".

وبين الدول التي تواجه أخطر العواقب، جراء ارتفاع الأسعار، اليمن والسودان وإثيوبيا وأرمينيا وأوزبكستان وبوركينا فاسو وغانا وكينيا ورواندا وهايتي وباكستان وسريلانكا ومالي ونيجيريا وسيراليون وتنزانيا."أ ف ب"


المصدر: أ.ف.ب
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