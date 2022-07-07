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إقتصاد

أسعار البنزين في أميركا... اليكم جديدها

Lebanon 24
07-07-2022 | 10:00
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أفادت جمعية السيارات الأمريكية بأن أسعار البنزين انخفضت بنسبة 4 سنتات بعد دعوة الرئيس جو بايدن لأصحاب محطات الوقود لخفض تكاليف الوقود، لكن المحللين يعزون ذلك إلى انخفاض الطلب.

وذكرت الجمعية أنه على الصعيد الوطني، انخفض متوسط أسعار البنزين يوم أمس الثلاثاء إلى 4.80 دولار للغالون، وهذا أقل بمقدار 22 سنتا من أعلى مستوى قياسي بلغ 5.02 دولار في 14 يونيو، مشيرة إلى أنه في ولاية ماساتشوستس انخفضت الأٍسعار إلى 4.85 دولار للغالون، أي أقل بمقدار 20 سنتا عن أعلى مستوى قياسي بلغ 5.05 دولار في 12 يونيو.
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ولا يزال لدى ولاية كاليفورنيا أعلى سعر عند 6.24 دولار للغالون."cbs news"

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