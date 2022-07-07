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إقتصاد

الغاز الروسي... هكذا يصل الى أوروبا

Lebanon 24
07-07-2022 | 14:00
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أفادت شركة الغاز الروسية "غازبروم" بأنها تضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر نقطة العبور "سودجا" في أوكرانيا إلى أوروبا، فيما إمدادات الغاز عبر محطة "سوخرانوفكا" فهي عند الصفر.

وقال الممثل الرسمي للشركة الروسية، في بيان اليوم الخميس: "غازبروم تضخ الغاز اليوم (7 يوليو 2022) عبر أوكرانيا بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني عند 41.2 مليون متر مكعب عبر نقطة العبور (سودجا) فيما رفض الجانب الأوكراني تأكيد طلبات الضخ عبر نقطة (سوخرانوفكا)".
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ومنذ 11 مايو من العام الجاري تقوم شركة "غازبروم" بضخ الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا من خلال محطة واحدة وهي "سودجي"، إذ يرفض الجانب الأوكراني تلقي طلبات الغاز عبر "سوخرانوفكا".

وفي وقت سابق، أشارت "غازبروم" إلى أن نقل جميع إمدادات الغاز إلى "سودجي" أمر مستحيل من الناحية التكنولوجية، نتيجة لذلك انخفض ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

" نوفوستي"
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