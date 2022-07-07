الدولار يرتفع... كم بلغ سعره عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 29350 - 29400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29250 - 29350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.