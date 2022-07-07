بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 29375 - 29425 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29350 - 29400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.