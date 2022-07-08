Advertisement

إقتصاد

الجينيه الاسترليني يواصل ارتفاعه مقابل الدولار

Lebanon 24
08-07-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-969464-637928678367962283.jpg
Doc-P-969464-637928678367962283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد أنباء مفادها أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم الاستقالة من منصب زعيم حزب المحافظين.

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وسط أنباء عن استقالة جونسونماهي الخطوات القادمة بعد استقالة جونسون ؟
Advertisement
واستعاد الجنيه الاسترليني بعض خسائره هذا الأسبوع، لكنه ظل منخفضا بأكثر من 10 في المائة مقابل العملة الأمريكية، وارتفع الجنيه بنسبة 0.4% إلى 1.197 دولار.

سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في عامين مقابل الدولار يوم الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد البريطاني.

هذا وأفادت مصادر لشبكة "سكاي نيوز" بأن جونسون تحدث إلى رئيس لجنة حزب المحافظين لعام 1922، غراهام برادي، وأبلغه بأنه وافق على التنحي.

ويتخبط بوريس جونسون في فضائح عدة، وهو متهم بالكذب بشكل متكرر، إلا أنه تجاهل كل الدعوات إلى استقالته التي صدر بعضها من مقربين منه."الإندبندنت"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2022-07-08
11:53 | 2022-07-08
11:16 | 2022-07-08
09:45 | 2022-07-08
06:41 | 2022-07-08
06:37 | 2022-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website