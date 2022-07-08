كيف تبدو نسب وأرقام البطالة في الوليات المتحدة الاميريكية؟

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أفادت وزارة العمل في الولايات المتحدة بأن العدد الأولي لطلبات الإعانة في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 1 يوليو الجاري ارتفع بمقدار 4000 طلب عن الأسبوع السابق.وذكرت وزارة العمل الأمريكية، في بيان اليوم الخميس، أن عدد طلبات الإعانة صعد في الأسبوع المنتهي في 1 يوليو 2022 بواقع 4000 طلب إلى 235 ألف طلب، وتظل قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر.وجاءت الأرقام مخالفة لتوقعات محللين، استطلعت آراؤهم عبر بوابة DailyFX، الذين توقعوا انخفاضا إلى 230 ألف طلب، بعد أن كان عدد الطلبات في الأسبوع السابق عند 231 ألف طلب.وارتفع متوسط عدد الطلبات الأولية خلال الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 750 ألفا إلى 232.5 ألف طلب." برايم"