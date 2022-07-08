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إقتصاد

احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي... كم بلغت؟

Lebanon 24
08-07-2022 | 16:00
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أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي، نشرت اليوم الخميس، أن احتياطيات البلاد الدولية، التي تشمل ذهبا ونقدا أجنبيا، بلغت في الأسبوع المنتهي في 1 يوليو 2022 مستوى 586.8 مليار دولار.

وبحسب بيانات المركزي الروسي فإن الاحتياطيات لم تتغيير بشكل تقريبي، حيث ارتفعت بنحو طفيف بنسبة 0.12% وبلغت في نهاية الأسبوع من 24 يونيو وحتى 1 يوليو من هذا العام مستوى 586.8 مليار دولار.
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واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

وفي العام 2021، ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية بنسبة 5.9% ووصلت بحلول 1 يناير من العام الجاري (2022) إلى 630.6 مليار دولار." نوفوستي"


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