احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي... كم بلغت؟

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أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي، نشرت اليوم الخميس، أن احتياطيات البلاد الدولية، التي تشمل ذهبا ونقدا أجنبيا، بلغت في الأسبوع المنتهي في 1 يوليو 2022 مستوى 586.8 مليار دولار.وبحسب بيانات المركزي الروسي فإن الاحتياطيات لم تتغيير بشكل تقريبي، حيث ارتفعت بنحو طفيف بنسبة 0.12% وبلغت في نهاية الأسبوع من 24 يونيو وحتى 1 يوليو من هذا العام مستوى 586.8 مليار دولار.واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.وفي العام 2021، ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية بنسبة 5.9% ووصلت بحلول 1 يناير من العام الجاري (2022) إلى 630.6 مليار دولار." نوفوستي"