قرار بتطوير "مقبرة الدبابات" شرقي قناة السويس

Advertisement

تشهد منطقة كانت تُعرف سابقا باسم "مقبرة الدبابات" شرقي قناة السويس، عملية تطوير واسعة في إطار مشروع يأمل داعموه أن تتحول إلى منطقة صناعية لإنتاج بضائع للتصدير وللسوق المحلية.تقع المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على البحر المتوسط، على بعد 7 كيلومترات من مدينة بورسعيد، وهي واحدة من 4 مناطق قيد التطوير على طول القناة التي يعبر خلالها نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية.وقال المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية سامح جبرة: "المنطقة دي موجودة في مكان أنا شايف الحقيقة إنه مكان عبقري".وأضاف جبرة أنه حتى وقت قريب كانت المنطقة عبارة عن أرض اشتهرت بتدمير مركبات عسكرية في أثناء الحروب بين مصر وإسرائيل.ووصلت القوات الإسرائيلية إلى قناة السويس في حرب عام 1967 وبقيت هناك حتى طردتها القوات المصرية في حرب تشرين الأول عام 1973.