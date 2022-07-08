29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
34
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
قرار بتطوير "مقبرة الدبابات" شرقي قناة السويس
Lebanon 24
08-07-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد منطقة كانت تُعرف سابقا باسم "مقبرة الدبابات" شرقي قناة السويس، عملية تطوير واسعة في إطار مشروع يأمل داعموه أن تتحول إلى منطقة صناعية لإنتاج بضائع للتصدير وللسوق المحلية.
تقع المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على البحر المتوسط، على بعد 7 كيلومترات من مدينة بورسعيد، وهي واحدة من 4 مناطق قيد التطوير على طول القناة التي يعبر خلالها نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية.
Advertisement
وقال المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية سامح جبرة: "المنطقة دي موجودة في مكان أنا شايف الحقيقة إنه مكان عبقري".
وأضاف جبرة أنه حتى وقت قريب كانت المنطقة عبارة عن أرض اشتهرت بتدمير مركبات عسكرية في أثناء الحروب بين مصر وإسرائيل.
ووصلت القوات الإسرائيلية إلى قناة السويس في حرب عام 1967 وبقيت هناك حتى طردتها القوات المصرية في حرب تشرين الأول عام 1973.
وأشار جبرة إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتجفيف التربة وإزالة المياه الجوفية من مساحة تغطي 8 ملايين متر مربع، مما أدى إلى تجهيز الأرض بما يكفي للتعامل مع الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
وسيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل تغطي مساحة تبلغ 16 مليون متر مربع في المجمل، ومن المقرر الانتهاء من تلك المراحل خلال 15 عاما.
ويهدف المشروع في المرحلة الأولى إلى جذب شركات السيارات في مصر من خلال إنشاء خطوط للطلاء والطباعة وإنتاج لوحات السيارات.
ومن المقرر الانتهاء من أول مصنع في المنطقة الصناعية وهو مصنع للشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) لإنتاج عربات القطار ومترو الأنفاق، بحلول يونيو 2023.
وقال جبرة إن من المتوقع أن تبدأ أعمال تشييد المصانع الأخرى بحلول أواخر عام 2022.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من لبنان الى فرنسا... قصة طالب متفوق بمعدل 19.2 على 20 (صورة)
Lebanon 24
من لبنان الى فرنسا... قصة طالب متفوق بمعدل 19.2 على 20 (صورة)
09:57 | 2022-07-07
07/07/2022 09:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر البنزين في لبنان.. رقمٌ لن يتوقعه أحد!
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر البنزين في لبنان.. رقمٌ لن يتوقعه أحد!
03:30 | 2022-07-08
08/07/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة يتحدّث عن مناطق تحصل على كهرباء 22 ساعة يوميًا... وهذا ما قاله عن زيادة التعرفة
Lebanon 24
وزير الطاقة يتحدّث عن مناطق تحصل على كهرباء 22 ساعة يوميًا... وهذا ما قاله عن زيادة التعرفة
09:51 | 2022-07-07
07/07/2022 09:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في إهراءات مرفأ بيروت (فيديو)
Lebanon 24
حريق في إهراءات مرفأ بيروت (فيديو)
14:26 | 2022-07-07
07/07/2022 02:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ سعره عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ سعره عصر اليوم؟
09:45 | 2022-07-07
07/07/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:41 | 2022-07-08
أصحاب أفران يبيعون ربطة الخبز بـ30 ألف ليرة... ماذا قال عنهم وزير الاقتصاد؟
06:37 | 2022-07-08
منتدى الأعمال الدولي ينطلق في جورجيا... تعزيز فرص الإستثمار رغم الأزمات
06:30 | 2022-07-08
استراتيجية "الريجي" للتنمية المستدامة: مبادرات وسياسات حديثة لمواجهة التحديات
05:09 | 2022-07-08
إرتفاع أعداد المسافرين عبر المطار... ماذا عن الحركة عشية عيد الأضحى المبارك؟
03:00 | 2022-07-08
بعد الحظر.. المغرب يعد قانونا لتنظيم تداول العملات المشفرة
01:51 | 2022-07-08
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق الموازية
فيديو
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
00:44 | 2022-07-08
08/07/2022 15:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
08/07/2022 15:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
08/07/2022 15:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact