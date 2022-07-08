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إقتصاد

إيلون ماسك يلغي اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر.. لهذا السبب

Lebanon 24
08-07-2022 | 23:00
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أعلن الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا انه ألغى اتفاقه البالغة قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر، مضيفا أن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

 

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة ستة بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمي.

 

وقال محامو ماسك في إخطار للجهات التنظيمية إن تويتر تقاعس أو رفض الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة.

 

وكان ماسك قد هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية أقل من خمسة بالمئة من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.

 

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في نيسان الماضي الباب أمام معركة قضائية مع الشركة التي تتخذ سان فرنسيسكو مقرا، حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

 

وقال محاموه في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها إلى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية إن "السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة".

(سكاي نيوز)
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المصدر: سكاي نيوز
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