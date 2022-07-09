بعد إلغاء الصفقة.. رئيس تويتر يرد على ايلون ماسك

أعلن رئيس موقع تويتر، أمس الجمعة، أنّ الشركة ستتّخذ إجراءات قانونيّة بهدف إلزام إيلون ماسك بـ"تنفيذ" صفقة شراء المنصّة، بعدما كان الأخير أعلن في وقت سابق تخلّيه عنها.

وقال بريت تايلور في تغريدة إنّ "مجلس إدارة تويتر ملتزم بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتّفق عليهما مع ماسك"، مضيفا "نحن واثقون من أننا سننتصر".

وكان الملياردير إيلون ماسك قد أعلن في وقت سابق، الجمعة، إلغاء صفقته لشراء تويتر، متهما منصة التواصل الاجتماعي بتقديم بيانات "مضللة" حول عدد الحسابات الوهمية، وفق ما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة تنظيمية.

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في نيسان، الباب أمام معركة قضائية مع الشركة حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

وقال محاموه في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها إلى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية إن "السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة".

(الحرة)