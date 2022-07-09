Advertisement

إقتصاد

بعد إلغاء الصفقة.. رئيس تويتر يرد على ايلون ماسك

Lebanon 24
09-07-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-969717-637929476231796636.JPG
Doc-P-969717-637929476231796636.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن رئيس موقع تويتر، أمس الجمعة، أنّ الشركة ستتّخذ إجراءات قانونيّة بهدف إلزام إيلون ماسك بـ"تنفيذ" صفقة شراء المنصّة، بعدما كان الأخير أعلن في وقت سابق تخلّيه عنها.

 

وقال بريت تايلور في تغريدة إنّ "مجلس إدارة تويتر ملتزم بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتّفق عليهما مع ماسك"، مضيفا "نحن واثقون من أننا سننتصر".

 

وكان الملياردير إيلون ماسك قد أعلن في وقت سابق، الجمعة، إلغاء صفقته لشراء تويتر، متهما منصة التواصل الاجتماعي بتقديم بيانات "مضللة" حول عدد الحسابات الوهمية، وفق ما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة تنظيمية.

 

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في نيسان، الباب أمام معركة قضائية مع الشركة حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

 

وقال محاموه في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها إلى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية إن "السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة".

(الحرة)

Advertisement
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2022-07-09
05:00 | 2022-07-09
02:19 | 2022-07-09
23:00 | 2022-07-08
16:00 | 2022-07-08
14:00 | 2022-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website