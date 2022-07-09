خلال عطلة الأضحى.. مطار إسطنبول يحقق رقما قياسيا جديدا

كشفت وسائل إعلام، أمس الجمعة، عن ازدحام كبير في عدد الركاب وكثافة عالية في الرحلات الجوية في مطار إسطنبول وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .

وقالت سافر ما يقارب 230 ألف شخص عبر 1422 رحلة جوية أسم الجمعة في مطار إسطنبول .

وأضافت أن سبب الازدحام يعود إلى كثافة السياح القادمين إلى إسطنبول وعودة المواطنون الذين يعيشون في إسطنبول إلى بلداتهم الأصلية لقضاء عطلة العيد معهم .

وتابعت وسائل الاعلام أنه عادةً ما تشهد المطارات التركية ازدحامًا كبيرًا في أيام الأعياد والإجازات بسبب السياح والمسافرين .

(تركيا الآن)