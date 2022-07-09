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إقتصاد

خلال عطلة الأضحى.. مطار إسطنبول يحقق رقما قياسيا جديدا

Lebanon 24
09-07-2022 | 08:00
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كشفت وسائل إعلام، أمس الجمعة، عن ازدحام كبير في عدد الركاب وكثافة عالية في الرحلات الجوية في مطار إسطنبول وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .

 

 وقالت سافر ما يقارب 230 ألف شخص عبر 1422 رحلة جوية أسم الجمعة في مطار إسطنبول .

 

وأضافت أن سبب الازدحام يعود إلى كثافة السياح القادمين إلى إسطنبول وعودة المواطنون الذين يعيشون في إسطنبول إلى بلداتهم الأصلية لقضاء عطلة العيد معهم .

 

 وتابعت وسائل الاعلام أنه عادةً ما تشهد المطارات التركية ازدحامًا كبيرًا في أيام الأعياد والإجازات بسبب السياح والمسافرين .

(تركيا الآن)

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المصدر: تركيا الآن
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