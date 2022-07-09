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إقتصاد
في سوريا... إطلاق عمل مجموعة توليد ستغذي محافظة حلب بـ200 ميغاواط من الكهرباء
Lebanon 24
09-07-2022
|
10:00
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شارك الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، في إطلاق عمل المجموعة الخامسة من محطة حلب الحرارية بعد إعادة تأهيلها والتي ستولد 200 ميغاواط لتغذية محافظة حلب بالطاقة الكهربائية.
وقالت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان في صفحتها بتطبيق "تليغرام" اليوم: "قبل ستة أعوام حرر أبطال الجيش العربي السوري المحطة الحرارية في ريف محافظة حلب الشرقي، واليوم أنجز المهندسون والفنيون والعمال السوريون بخبراتهم وإصرارهم وبأياديهم البيضاء إعادة تأهيل مجموعة التوليد الخامسة".
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وأضافت: "اليوم أيضا كان الرئيس بشار الأسد موجودا في محطة حلب الحرارية بين الخبراء والعمال والفنيين ليشهد معهم إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها والتي ستولد 200 ميغاواط لتغذية محافظة حلب بالطاقة الكهربائية".
كما أطلع الأسد على أعمال إعادة التأهيل الجارية في بقية مجموعات التوليد الأربع والتي ستوضع في الخدمة أيضا بعد انتهاء أعمال الإصلاح والتعمير، ووصف الكادر العامل في المحطة بأنهم "أبناء الميدان"، وعبر لهم عن الفخر بجهودهم وتفانيهم وإخلاصهم.
واعتبر أن محافظة حلب عانت جراء الإرهاب والتخريب أكثر من المحافظات الأخرى وبالتالي من حق حلب أن تكون المستفيد الأكبر من إصلاح المحطة.
وقال الرئيس الأسد إن عمال سوريا هم النسق الثاني على الجبهة الذي يعمر ما خربه الإرهاب ويقدم الجهد والعرق والشهداء، وأضاف أن أعمال التأهيل والترميم في محطة حلب الحرارية تعطي رسالة واحدة هي أن كل العقبات والصعوبات تَسقط أمام الإرادة والتصميم."RT"
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