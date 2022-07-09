بوتين يؤكد على اهمية صناعة صيد الأسماك في روسيا

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية صناعة صيد الأسماك بروسيا ودورها في توفير الأمن الغذائي، وشدد على أن هذا القطاع الاقتصادي يجب أن يخلق فرص عمل في روسيا وليس في خارجها.وقال الرئيس الروسي في كلمة عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة بمناسبة رفع العلم الروسي على سفن الصيد الجديدة (مراسم إنزال سفن جديدة): "يجب زيادة حصة منتجات (الأسماك) التي يتم معالجتها، كما يجب أن تشكل هذه المنتجات حصة ملموسة في الصادرات (من روسيا)، وهذا لا يعني تحقيق دخل إضافي فقط بل يعني أيضا خلق فرص عمل جديدة هنا، في روسيا ، وليس في مكان ما هناك (خارج روسيا)".كذلك حدد بوتين المهام الرئيسية أمام قطاع صناعة الأسماك في روسيا، وقال إن تجديد أسطول الصيد في البلاد يعد من الأولويات الاستراتيجية.وأشار إلى أهمية تحفيز المزيد من الاستثمار في هذا القطاع من الاقتصاد الروسي وبناء وتحديث مصانع المعالجة وتحسين جميع وسائل النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الاجتماعية وتحسين نوعية حياة الناس في مناطق الشرق الأقصى والشمال والقطب الشمالي في بحر البلطيق وبحر آزوف وبحر قزوين.وفيما يتعلق بدور القطاع في توفير الأمن الغذائي لروسيا، قال الرئيس الروسي إن مجمع صيد الأسماك يعد أحد أهم الصناعات في روسيا كما أنه يساهم في ضمان الأمن الغذائي للبلاد.وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي:- من الأولويات الاستراتيجية لروسيا تجديد أسطول الصيد- مجمع المصايد يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد الروسي، كما أنه يساهم في الأمن الغذائي للبلاد- الحكومة الروسية ستدعم بالتأكيد الشركات العاملة في مجال صيد الأسماك.- مجمع المصايد في روسيا سيتطور بنجاح على الرغم من العقوبات الغربية."تاس"