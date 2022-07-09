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إقتصاد

التخلي عن الطاقة الرخيصة... هذا ما تريده الولايات المتحدة الأميريكية

Lebanon 24
09-07-2022 | 14:00
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تحاول إجبار العالم بأسره على التخلي عن مصادر الطاقة الرخيصة.

وجاء تصريح الوزير الروسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دينباسار في إندونيسيا تحدث خلاله عن نتائج مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين (G20).
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وشدد الوزير الروسي على أن روسيا مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها بشأن إمدادات الطاقة الرخيصة، وقال: "على الرغم من أن الولايات المتحدة تعارض ذلك بشدة، كما أنها تجبر أوروبا وبقية العالم على التخلي عن مصادر الطاقة المتاحة هذه (الرخيصة) والتحول إلى موارد أغلى بكثير".

وعن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم، أفاد لافروف، بأن هذه الأزمة، مثل أزمة الغذاء، لم تبدأ اليوم، وهي نتيجة لسياسة المغامرة التي ينتهجها الغرب، بما في ذلك التنفيذ الإجباري لـ"التحول الأخضر" (التحول إلى مصادر صديقة للبيئة).

وقال وزير الخارجية الروسي: "فيما يتعلق بأمن الغذاء لقد قدم الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) تفسيرات دقيقة عدة مرات عن أصل هذه الأزمات، التي لم تبدأ اليوم ولا في فبراير (2022) ولا حتى العام الماضي".

وأضاف أن "هذه الأزمات كانت نتيجة لسياسة الغرب المغامرة وغير المدروسة والخاطئة، بما في ذلك الإدخال القسري لما يسمى بالتحول الأخضر، وكذلك التدخل المصطنع في آليات تنظيم الطلب والاستهلاك".

وتشهد أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية وفي أوروبا ارتفاعا في ظل القيود الغربية التي تم فرضها على صادرات النفط من روسيا والمخاوف من انقطاع إمدادات الوقود الأزرق الروسي." تاس"


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