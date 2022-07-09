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إقتصاد

دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته عصر اليوم

Lebanon 24
09-07-2022 | 10:00
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بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم السبت، ما بين 29350 و29400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. 
 
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 29325 و29375 ليرة لكل دولار أميركي.
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