دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته عصر اليوم

بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم السبت، ما بين 29350 و29400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 29325 و29375 ليرة لكل دولار أميركي.