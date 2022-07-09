28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
09-07-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم السبت، ما بين 29350 و29400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 29325 و29375 ليرة لكل دولار أميركي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في أول أيام عيد الأضحى.. هذا سعر الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
في أول أيام عيد الأضحى.. هذا سعر الدولار في السوق الموازية
09/07/2022 19:41:05
09/07/2022 19:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
09/07/2022 19:41:05
09/07/2022 19:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09/07/2022 19:41:05
09/07/2022 19:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق الموازية
09/07/2022 19:41:05
09/07/2022 19:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار
السوق الموازية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارة لاحقتها... إبنة هيفا وهبي تتعرض للضرب: "ما بكون إسمي زينب إذا ما تعاقبتوا" (صورة)
Lebanon 24
سيارة لاحقتها... إبنة هيفا وهبي تتعرض للضرب: "ما بكون إسمي زينب إذا ما تعاقبتوا" (صورة)
13:18 | 2022-07-08
08/07/2022 01:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح عيد الاضحى.. جريمة مروّعة تهز طرابلس (صورة)
Lebanon 24
صباح عيد الاضحى.. جريمة مروّعة تهز طرابلس (صورة)
04:04 | 2022-07-09
09/07/2022 04:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة بـ"ألف كلمة" خلال إخماد حريق زفتا.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة بـ"ألف كلمة" خلال إخماد حريق زفتا.. شاهدوها
03:54 | 2022-07-09
09/07/2022 03:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببكيني مُثير كشف الكثير.. نجمة مسلسل "مرارة الحب" التركية تُفاجئ الجمهور بصورها! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت ببكيني مُثير كشف الكثير.. نجمة مسلسل "مرارة الحب" التركية تُفاجئ الجمهور بصورها! (فيديو)
23:00 | 2022-07-08
08/07/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. نانسي عجرم بـ "الشورت" والمتابعون: " لابسه من غير هدوم" (صورة)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. نانسي عجرم بـ "الشورت" والمتابعون: " لابسه من غير هدوم" (صورة)
02:31 | 2022-07-09
09/07/2022 02:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:54 | 2022-07-09
أمرٌ "جيّد" عن "دولار" المكالمات في لبنان.. هذا ما يجب معرفته الآن
12:00 | 2022-07-09
بوتين يؤكد على اهمية صناعة صيد الأسماك في روسيا
10:00 | 2022-07-09
في سوريا... إطلاق عمل مجموعة توليد ستغذي محافظة حلب بـ200 ميغاواط من الكهرباء
08:00 | 2022-07-09
خلال عطلة الأضحى.. مطار إسطنبول يحقق رقما قياسيا جديدا
05:00 | 2022-07-09
هكذا أثر اغتيال شينزو آبي على الين الياباني
02:19 | 2022-07-09
في أول أيام عيد الأضحى.. هذا سعر الدولار في السوق الموازية
فيديو
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
23:00 | 2022-07-08
09/07/2022 19:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
00:44 | 2022-07-08
09/07/2022 19:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
09/07/2022 19:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact