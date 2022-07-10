28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"بيتكوين" تسجل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ تشرين الاول.. هذه التفاصيل!
Lebanon 24
10-07-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت العملة المشفرة "بيتكوين" أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ تشرين الاول الماضي، بفضل عودة جاذبية الأصول الاستثمارية الأعلى مخاطرة في الأسواق العالمية بشكل عام.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بأكثر من 13%.
Advertisement
وتخلت العملة المشفرة عن جزء من مكاسبها بعد وصولها إلى أكثر من 22 ألف دولار للوحدة الواحدة، عقب اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، الذي أدى إلى تراجع أسواق الأسهم.
وحققت العملات الرقمية الأخرى مثل إيثر وأفالانش وسولانا، مكاسب كبيرة خلال الأيام الأخيرة، ما ساعد في ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية المشفرة في العالم إلى حوالي تريليون دولار. ويرجح بعض خبراء السوق الرقمية أن يعمل هذا الارتفاع على توفير دعم على المدى القصير لـ"بيتكوين".
(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثٌ مروّع يودي بحياة رجل الأعمال عزّت الداعوق ونجله في شرم الشيخ
Lebanon 24
حادثٌ مروّع يودي بحياة رجل الأعمال عزّت الداعوق ونجله في شرم الشيخ
13:37 | 2022-07-09
09/07/2022 01:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو مرشّح الراعي
Lebanon 24
هذا هو مرشّح الراعي
01:15 | 2022-07-10
10/07/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال يهزّ إهدن.. "تحرّش" يُشعل "معركة" وفيديو يرصد كل شيء
Lebanon 24
إشكال يهزّ إهدن.. "تحرّش" يُشعل "معركة" وفيديو يرصد كل شيء
07:28 | 2022-07-10
10/07/2022 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" بإطلالة جريئة... والجمهور يُعلّق: "يا باطل وينك يا عصام؟" (صورة)
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" بإطلالة جريئة... والجمهور يُعلّق: "يا باطل وينك يا عصام؟" (صورة)
01:30 | 2022-07-10
10/07/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ الضاحية.. شاب يطعن شقيقه بسكين حتى الموت!
Lebanon 24
جريمة تهزّ الضاحية.. شاب يطعن شقيقه بسكين حتى الموت!
15:46 | 2022-07-09
09/07/2022 03:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:07 | 2022-07-10
تراجع طفيف في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء!
12:50 | 2022-07-10
رقمٌ هائل.. إليكم عدد "ربطات الخبز" التي يستهلكها السوريّون في لبنان يومياً
12:00 | 2022-07-10
الصين تعاقب عملاقيها "علي بابا" و"تينسنت" على صفقات احتكارية
09:50 | 2022-07-10
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً
08:00 | 2022-07-10
ثاني أكبر اقتصاد في العالم يظهر بعض علامات الانتعاش بعد ركود حاد
04:40 | 2022-07-10
معطيات جديّة عن وجود الغاز في البحر... ماذا قال عضو هيئة إدارة البترول؟
فيديو
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
23:00 | 2022-07-08
10/07/2022 20:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
00:44 | 2022-07-08
10/07/2022 20:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
10/07/2022 20:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact