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إقتصاد

"بيتكوين" تسجل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ تشرين الاول.. هذه التفاصيل!

Lebanon 24
10-07-2022 | 05:00
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سجلت العملة المشفرة "بيتكوين" أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ تشرين الاول الماضي، بفضل عودة جاذبية الأصول الاستثمارية الأعلى مخاطرة في الأسواق العالمية بشكل عام.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بأكثر من 13%.
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وتخلت العملة المشفرة عن جزء من مكاسبها بعد وصولها إلى أكثر من 22 ألف دولار للوحدة الواحدة، عقب اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، الذي أدى إلى تراجع أسواق الأسهم.

وحققت العملات الرقمية الأخرى مثل إيثر وأفالانش وسولانا، مكاسب كبيرة خلال الأيام الأخيرة، ما ساعد في ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية المشفرة في العالم إلى حوالي تريليون دولار. ويرجح بعض خبراء السوق الرقمية أن يعمل هذا الارتفاع على توفير دعم على المدى القصير لـ"بيتكوين".
(العربية)
المصدر: العربية
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