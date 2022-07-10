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إقتصاد

ثاني أكبر اقتصاد في العالم يظهر بعض علامات الانتعاش بعد ركود حاد

Lebanon 24
10-07-2022 | 08:00
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قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم السبت، إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 6.1% على أساس سنوي في حزيران، بعد ارتفاعه 6.4% خلال مايو.

وكان ذلك أكبر مما توقعه استطلاع لـ"رويترز" بارتفاع المؤشر 6%.
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وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.5% عن العام السابق ليتسع من زيادة قدرها 2.1% في ايار. وأشار استطلاع لـ"رويترز" إلى أنه كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.4%.
 
 
واستقر مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بعد انخفاضه 0.2% في مايو ليتجاوز انخفاضا قدره 0.1% في استطلاع "رويترز".

وأظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض علامات الانتعاش في الأشهر الأخيرة بعد الركود الحاد الناجم عن "كوفيد-19" وذلك على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة للنمو بما في ذلك ضعف الإنفاق الاستهلاكي والمخاوف من تكرار موجات الإصابة.
(العربية)
المصدر: العربية
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