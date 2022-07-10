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إقتصاد

في ثاني ايام عيد الاضحى.. هذا ما سجله الدولار صباحاً!

Lebanon 24
10-07-2022 | 02:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم الأحد، ما بين 29350 و29400 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد
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