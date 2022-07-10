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إقتصاد

الصين تعاقب عملاقيها "علي بابا" و"تينسنت" على صفقات احتكارية

Lebanon 24
10-07-2022 | 12:00
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فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في الصين، غرامة على شركات كبرى من بينها مجموعة علي بابا القابضة وتينسنت القابضة، لعدم الإبلاغ بشكل صحيح عن الصفقات السابقة، وفقاً لبيان صدر اليوم الأحد عن إدارة الدولة لتنظيم السوق.
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وأظهر البيان أنه تم تغريم "تينسنت" مبلغاً إجمالياً قدره 6 ملايين يوان (896245 دولاراً) على 12 عملية استحواذ قامت بها، في حين تم تغريم الشركات التابعة لـ"علي بابا" 2.5 مليون يوان لعدم الإبلاغ عن خمس صفقات.

وأصدرت إدارة الدولة لتنظيم السوق عقوبات تتعلق بـ 28 صفقة في المجموع.

وقالت الهيئة التنظيمية إنها تعمل على الإسراع في التخلص من قضايا مكافحة الاحتكار الحالية، وستدعم بشكل كامل تطوير الشركات المعنية.
المصدر: العربية
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