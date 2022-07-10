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إقتصاد
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً
Lebanon 24
10-07-2022
|
09:50
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الأحد، على نفس التسعيرة التي افتتح فيها السوق، ما بين 29350 و29400 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.
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