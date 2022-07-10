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إقتصاد
تراجع طفيف في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء!
Lebanon 24
10-07-2022
|
13:07
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، ما بين 29300 و29400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجل عصراً ما بين 29350 و29400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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