تراجع طفيف في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، ما بين 29300 و29400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجل عصراً ما بين 29350 و29400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



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