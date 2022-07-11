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إقتصاد
تأرجح في أسعار النفط.. ما السبب؟
Lebanon 24
11-07-2022
|
05:00
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شهدت أسعار النفط حالة من عدم الاستقرار، الإثنين، مع ارتفاع خام برنت بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط مع قيام التجار بموازنة المخاوف من الإمدادات أمام المخاوف بشأن الركود أو قيود الصين بسبب كورونا التي تضر بالطلب.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 107.13 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0102 بتوقيت غرينتش.
لكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تراجعت 15 سنتا أو 0.1 بالمئة، إلى 104.64 دولار للبرميل.
وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في مناطق من جنوب شرق آسيا.
وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي، بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى ركود ويضعف الطلب على النفط.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
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