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إقتصاد
الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحاً!
Lebanon 24
11-07-2022
|
02:16
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الاثنين، ما بين 29350 و29400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الاحد، ما بين 29300 و29400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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