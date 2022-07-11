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إقتصاد

أسعار الغاز تتراجع في اوروبا... كم بلغت؟

Lebanon 24
11-07-2022 | 16:00
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تراجعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، في بداية التعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 12%، وانخفضت العقود الآجلة دون مستوى 1600 دولار لكل ألف متر مكعب.

افتتحت العقود الآجلة للغاز لشهر أغسطس المقبل على مؤشر TTF جلسة تداولات اليوم عند 1660.5 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، بعد فترة وجيزة انخفضت الأسعار إلى 1608.3 دولار، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 12.1%.
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وتضاعفت أسعار الغاز في أوروبا في غضون شهر، إذ كانت الأسعار في 10 يونيو الماضي عند مستوى 903.8 دولار، لكنها قفزت بعد ذلك إلى مستوى 1300 دولار، وبحلول نهاية الشهر الماضي اقتربت من مستوى 1600 دولار، وفي مطلع يوليو الجاري وصلت إلى مستوى 1900 دولار.

وسجلت أسعار الغاز في أوروبا أعلى مستوى لها في التاريخ قبل أربعة أشهر، إذ بلغت في 7 مارس الماضي مستوى 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وتراقب الأسواق عن كثب الآن الوضع المرتبط بإمدادات الغاز الطبيعي عبر "السيل الشمالي-1" (أنبوب من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق)، وتوقف ضخ الغاز عبر هذا المسار اعتبارا من اليوم (11 يوليو 2022) وحتى 21 يوليو الجاري، بسبب أعمال صيانة تم التخطيط لها مسبقا.

وعلى صعيد متصل أكدت كندا أنها تعتزم السماح بتسليم معدات (توربينات) إلى ألمانيا خاصة لعمل خط "السيل الشمالي-1"، وذلك بعد احتجازها بذريعة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا." RT + برايم"


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