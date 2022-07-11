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إقتصاد

"الفرانشايز" ينال حصة من الايجابيات في القطاع السياحي.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-07-2022 | 07:40
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 أعلن رئيس جمعية "تراخيص الإمتياز في لبنان - الفرانشايز" يحيى قصعة، أن "قطاع الفرانشايز بذل جهودا كبيرة خلال الأزمة من أجل تحقيق التقدم، رغم كل الظروف الصعبة المحيطة على مستوى الخدمات، وكذلك على مستوى سوء إدارة المسؤولين للأزمة وجهلهم لأبسط قواعد مواجهتها والخروج منها".
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ولفت في بيان، الى أن "قطاع الفرانشايز ينال حصة من الإيجابيات التي تسيطر على القطاع السياحي خلال موسم الصيف الحالي، فالبلد بشكل عام يشهد حركة كبيرة من قبل السياح ولاسيما المغتربين اللبنانيين، وهذا أمر جيد خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان".
 
واعتبر قصعة أن "قطاع الفرانشايز وعبر العلامات التجارية التي يضمها، يلعب دورا هاما بما خص القطاع السياحي، إذ أن السياح بحاجة إلى رؤية العلامات التجارية المهمة التي إعتادوا عليها في المدن السياحية التي يزورونها حول العالم".
 
واشار الى "أجواء من التفاؤل تخيم بشكل عام على قطاع الفرانشايز، ففي عز الأزمة وفي حين كانت كل القطاعات تعاني من تداعياتها القاسية، إنطلق قطاع الفرانشايز بشكلٍ أكبر نحو الخارج وخاض التحديات محققا النجاحات".
 
وإذ لفت إلى أن هذه التحديات تكبر يوما بعد يوم، أكد أن "السوق تقلص بنسبة 60%، الأمر الذي خفض الجدوى الإقتصادية بشكل كبير لإعادة فتح علامات تجارية جديدة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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