Advertisement

إقتصاد

ارتفاع طفيف في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
11-07-2022 | 09:45
A-
A+
Doc-P-970349-637931544323202815.jpg
Doc-P-970349-637931544323202815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الاثنين، تسعيرة تتراوح ما بين 29400 و29450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.  
 
بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباحا، ما بين 29350 و29400 ليرة لبنانية للدولار الواحد. 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
lebanon 24
11/07/2022 22:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحاً!
lebanon 24
11/07/2022 22:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع طفيف في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء!
lebanon 24
11/07/2022 22:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً
lebanon 24
11/07/2022 22:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24

دولار

السوق الموازية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2022-07-11
12:33 | 2022-07-11
12:00 | 2022-07-11
10:00 | 2022-07-11
08:00 | 2022-07-11
07:40 | 2022-07-11
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website