ارتفاع طفيف في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الاثنين، تسعيرة تتراوح ما بين 29400 و29450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباحا، ما بين 29350 و29400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.