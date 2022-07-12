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إقتصاد

العقوبة من أهل البيت.. هبوط أسهم شركتي "علي بابا" و"تينسنت" للتكنولوجيا

Lebanon 24
12-07-2022 | 08:00
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تراجعت أسهم شركتي "علي بابا" و"تينسنت" الصينيتين للتكنولوجيا بشكل حاد الاثنين، بعد يوم من فرض الجهات التنظيمية الصينية غرامة على الشركات التابعة لها.
 
وبحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، انخفضت أسهم شركة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية في هونغ كونغ 6.8%، بينما تراجعت أسهم شركة تينسنت هولدنغز للألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي 3.2%، فيما انخفض مؤشر "هانغ سنغ" بنسبة 3%.
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وبأتي ذلك بعد يوم من نشر إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق قائمة تضم 28 صفقة تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار، حيث شملت 5 من صفقات علي بابا و12 من صفقات تينسنت، إذ أنه بالنسبة للانتهاكات في كل حالة، كانت الغرامة القصوى 500 ألف يوان (74500 دولار).

وكانت أسهم "علي بابا" مرتفعة بنسبة 70% وأسهم "تينسنت" بنسبة 18% منذ منتصف آذار، قبل خسائر اليوم الاثنين.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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