هل سنشهد ارتفاعا في اسعار المحروقات؟

لفت ممثّل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، إلى أنّ "البنزين والمازوت متوافران ولا مشكلة في الأسواق"، مشدداً على أنّه "لا ذريعة للأفران لعدم تسليم الخبز".



وقال في حديث لـ"صوت كل لبنان" : "المواطن هو همّنا الأول ولا ارتفاع لأسعار المحروقات قريباً بل قد يكون هناك انخفاض والموضوع مرتبط بأسعار النفط العالمية".

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