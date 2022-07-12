تصدير الغاز الى اسبانيا... روسيا تحتل المرتبة الأولى

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ذكرت "بلومبرغ" أن روسيا في شهر يونيو الماضي احتلت مكانة الجزائر كثاني مصدر للغاز الطبيعي لإسبانيا، في ظل تراجع الإمدادات من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بسبب خلاف دبلوماسي.ووفقا لمشغل شبكة الغاز Enagas، بلغت واردات الغاز الطبيعي من روسيا إلى إسبانيا في يونيو 2022 مستوى 8.75 غيغاواط/ساعة (حوالي 685 مليون متر مكعب شهريا)، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في مايو الماضي، وتصل إلى 24% من إجمالي استهلاك إسبانيا من الغاز.في حين انخفضت شحنات الغاز من الجزائر إلى 7.76 غيغاواط/ساعة (608 ملايين متر مكعب) من مستوى 9 غيغاواط/ساعة كان في مايو الماضي، وتلبي الجزائر الآن نحو 22% من الطلب الإسباني على الوقود الأزرق.وفي الوقت نفسه حافظت الولايات المتحدة على مركزها كأكبر مصدر للغاز إلى إسبانيا بحصة تبلغ 30% من إجمالي الطلب الإسباني.وجاء تراجع إمدادات الغاز من الجزائر، التي تعد أكبر شريك تاريخي لإسبانيا في مجال الغاز، نتيجة خلاف دبلوماسي بين البلدين مرتبط بقرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعم المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية." إنترفاكس"