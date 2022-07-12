29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
33
o
بعلبك
25
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تصدير الغاز الى اسبانيا... روسيا تحتل المرتبة الأولى
Lebanon 24
12-07-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت "بلومبرغ" أن روسيا في شهر يونيو الماضي احتلت مكانة الجزائر كثاني مصدر للغاز الطبيعي لإسبانيا، في ظل تراجع الإمدادات من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بسبب خلاف دبلوماسي.
ووفقا لمشغل شبكة الغاز Enagas، بلغت واردات الغاز الطبيعي من روسيا إلى إسبانيا في يونيو 2022 مستوى 8.75 غيغاواط/ساعة (حوالي 685 مليون متر مكعب شهريا)، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في مايو الماضي، وتصل إلى 24% من إجمالي استهلاك إسبانيا من الغاز.
Advertisement
في حين انخفضت شحنات الغاز من الجزائر إلى 7.76 غيغاواط/ساعة (608 ملايين متر مكعب) من مستوى 9 غيغاواط/ساعة كان في مايو الماضي، وتلبي الجزائر الآن نحو 22% من الطلب الإسباني على الوقود الأزرق.
وفي الوقت نفسه حافظت الولايات المتحدة على مركزها كأكبر مصدر للغاز إلى إسبانيا بحصة تبلغ 30% من إجمالي الطلب الإسباني.
وجاء تراجع إمدادات الغاز من الجزائر، التي تعد أكبر شريك تاريخي لإسبانيا في مجال الغاز، نتيجة خلاف دبلوماسي بين البلدين مرتبط بقرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعم المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية." إنترفاكس"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهدٌ في بيروت غير مألوفٍ ضمن أي دولة بالعالم.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
مشهدٌ في بيروت غير مألوفٍ ضمن أي دولة بالعالم.. شاهدوا الصورة
13:26 | 2022-07-11
11/07/2022 01:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في إقليم الخرّوب.. سيدة تنتهي حياتها بشكل مأساوي!
Lebanon 24
جريمة في إقليم الخرّوب.. سيدة تنتهي حياتها بشكل مأساوي!
15:21 | 2022-07-11
11/07/2022 03:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لسعر البقلاوة في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لسعر البقلاوة في لبنان.. كم بلغ؟
01:45 | 2022-07-12
12/07/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ مركز إسرائيلي على بيروت.. خريطةٌ تكشف مواقع "جيش حزب الله الالكتروني"
Lebanon 24
عينُ مركز إسرائيلي على بيروت.. خريطةٌ تكشف مواقع "جيش حزب الله الالكتروني"
16:00 | 2022-07-11
11/07/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم 15 تشرين الثاني المقبل.. هذا ما سيشهده العالم
Lebanon 24
يوم 15 تشرين الثاني المقبل.. هذا ما سيشهده العالم
12:00 | 2022-07-11
11/07/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:45 | 2022-07-12
إرتفاع في تسعيرة الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
08:14 | 2022-07-12
هل يمكن للذهب أن يحلّ مكان الدولار؟
08:00 | 2022-07-12
العقوبة من أهل البيت.. هبوط أسهم شركتي "علي بابا" و"تينسنت" للتكنولوجيا
05:00 | 2022-07-12
بعد إغلاق خط الغاز الروسي نورد ستريم... هل تغرق أوروبا في المجهول؟
03:02 | 2022-07-12
الدولار يسجل انخفاضا.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
01:12 | 2022-07-12
هل سنشهد ارتفاعا في اسعار المحروقات؟
فيديو
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
12/07/2022 18:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
09:00 | 2022-07-11
12/07/2022 18:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
03:30 | 2022-07-11
12/07/2022 18:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact