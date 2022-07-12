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إقتصاد

تعادل في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الروبل

Lebanon 24
12-07-2022 | 00:00
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تعادل سعر صرف العملتين الأمريكية والأوروبية مقابل العملة الروسية اليوم الثلاثاء في بورصة موسكو، وباتت كلا العملتين (الدولار واليورو) تساوري 59.3 روبل.

وفي الأسواق العالمية جرى تداول اليورو عند مستوى قريب من التعادل مع الدولار، ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد بلغت العملة الأوروبية 1.0012 دولار، بانخفاض نسبته 0.28%.
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وأمس تراجع سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" أمام نظيرتها الأمريكية إلى دون مستوى 1.01 دولار، وذلك للمرة الأولى في نحو 20 عاما.


وتتلقى العملة الأوروبية ضغوطات بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو، وسط أزمة الطاقة المستمرة والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماعه القادم في يوليو 2022." RT + نوفوستي"

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