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إقتصاد

بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
12-07-2022 | 14:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته، وبلغ مساء اليوم، 29500 - 29550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
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