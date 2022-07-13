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إقتصاد

انخفاض في أسعار النفط.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
13-07-2022 | 05:00
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تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام في الصين، حيث تم تسجيل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 09:23 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.84% إلى 102.17 دولار للبرميل. في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.71% إلى 105.27 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
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وتسجل السلطات الصينية زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، وفي الوقت ذاته تتخذ تدابير للحد من انتشار العدوى، ووفقا لـTrading Economics فقد تأثر أكثر من 30 مليون صيني بالفعل بالقيود المفروضة على السفر، بطريقة أو بأخرى.

ويخشى المشاركون في سوق الطاقة أن يؤدي تفشي فيروس كورونا الجديد إلى انخفاض الطلب على الوقود في أكبر مستورد للهيدروكربونات في العالم، أي الصين. 
(روسيا اليوم)
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