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إقتصاد

استيراد بواخر المحروقات سيتوقف في هذه الحالة!

Lebanon 24
13-07-2022 | 04:20
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حذر موزعو المحروقات من تداعيات اضراب موظفي القطاع العام الذي يشل البلد للاسبوع الرابع.
 واوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في بيان بعد اجتماع للموزعين ان" جدول اسعار المحروقات لن يصدر اليوم بسبب اضراب موظفي المديرية العامة للنفط"، وقال:" اذا استمر الاضراب فسيتوقف استيراد بواخر المحروقات كما ستتوقف الاجازات".
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وطالب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ب"الدعوة الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء والعمل على تنفيذ مطالب  موظفي القطاع العام المحقة اذ لم يعد بامكان الموظف الوصول الى مكان عمله بسبب غلاء اسعار مادة البنزين وفقدان قيمة رواتبهم بسبب انهيار العملة الوطنية".

كما طالب ابو شقرا الدولة ب"التحرك باسرع وقت ممكن قبل ان تتفاقم الامور". وقال "اللهم اني بلغت فالوضع خطير جدا في حال استمرار الاضراب".
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