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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
13-07-2022
|
09:45
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 29275 - 29325 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29500 - 29600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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