كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 29275 - 29325 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29500 - 29600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.