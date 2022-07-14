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إقتصاد

كم بلغ سعر قارورة الغاز؟

Lebanon 24
14-07-2022 | 03:26
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مع تراجع أسعار المحروقات على أنوعها، انخفض سعر قارورة الغاز 14000 ليرة لبنانية، واصبح سعرها 327000 ليرة لبنانية.
 
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الغاز

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