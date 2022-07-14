روسيا تعيد احياء قروض السيارات

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أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الخميس، بأنه تمت إعادة إحياء برامج لدعم شراء السيارات في روسيا، ومنها برنامج القروض الميسرة.وقالت الوزارة في منشور في قناتها بتطبيق "تلغرام" اليوم الخميس: "نستأنف تنفيذ برامج لتحفيز الطلب على السيارات التي يتم صنعها في روسيا وتبلغ ميزانية البرنامج 20.7 مليار روبل (356 مليون دولار) في عام 2022".ووفقا لوزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، فإن البرنامج يتضمن تقديم خصم يصل إلى 20% من سعر السيارة، فيما سيصل الخصم للسيارات المباعة في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية إلى 25%.ويطال البرنامج جميع أنواع السيارات من ماركات "لادا" و"أواز" و"غاز" (GAZ) التي تصل تصل قيمتها إلى مليوني روبل، والسيارة الكهربائية Evolute التي سيتم إنتاجها في روسيا بشهر سبتمبر المقبل."نوفوستي"