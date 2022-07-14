ألمانيا تحذر... أسعار الغاز سترتفع بشكل كبير جدا

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توقع رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولر، ارتفاع أسعار الغاز في ألمانيا بنحو 3 مرات على الأقل في العام القادم 2023 ما يعني أن المواطن الألماني سيتأثر بشكل كبير.وقال المسؤول في المقابلة مع الجمعية: "يحتاج مستهلكو الغاز للاستعداد لحقيقة أنه اعتبارا من عام 2023 سترتفع تكاليف الغاز ثلاث مرات على الأقل".وأضاف: "يجب على الألمان الحد من استهلاك هذا النوع من الطاقة لأن كل كيلو واط يتم توفيره يمكن أن يساعد في تأخير أو حتى منع إغلاق منشآت صناعية أو إبطاء نمو إنفاق الأسر".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد"، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن مكتب المستشار الألماني سيعقد اجتماعا غير مجدول اليوم الخميس في ظل الوضع الصعب المرتبط بإمدادات الغاز الطبيعي.ويرغب المشاركون في الاجتماع بتنسيق الإجراءات في حالة عدم عودة ضخ الغاز من روسيا عبر "السيل الشمالي"، الذي تم إيقافه من 11 يوليو الجاري لمدة 10 أيام بسبب أعمال الصيانة المجدولة." تاس"