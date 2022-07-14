كم بلغ حجم التداول على "صيرفة" اليوم؟

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صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم 48,500,000 $ ثمانية وأربعون مليون وخمس مئة ألف دولار أميركي بمعدل25400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمراربتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.