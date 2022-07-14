دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم، 29400 - 29500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29375 - 29425 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.