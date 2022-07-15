Advertisement

إقتصاد

"بلومبرغ" تكشف عن "خطة روسيا لمواجهة مبادرة النفط لـG7"

Lebanon 24
15-07-2022 | 03:39
A-
A+
Doc-P-971441-637934786104016933.jpg
Doc-P-971441-637934786104016933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخطط روسيا لإنشاء ماركة نفط مرجعية خاصة بها، وبفضل ذلك ستكون موسكو قادرة على مقاومة المحاولات الغربية لضرب عائداتها، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".
وقالت الوكالة إن الحكومة الروسية وضعت خطة لإطلاق معيار نفطي وطني العام المقبل، إذ تسعى للدفاع عن نفسها ضد المحاولات الغربية للحد من تدفق دولارات النفط إلى البلاد.
Advertisement

وعلى حد تعبير "بلومبرغ" فقد اطلعت على وثيقة أظهرت أن وزارات رئيسية والبنك المركزي في روسيا يستعدون لبدء تداول النفط على المنصة الوطنية في أكتوبر المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن "روسيا ستعمل على جذب شركاء أجانب لشراء النفط من أجل تحقيق أحجام تجارية كافية لتحديد سعر مرجعي بين مارس ويوليو 2023".

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن فكرة الغرب بوضع سقف لسعر النفط الروسي ليست سوى قرار سياسي آخر سيؤدي إلى خلل في السوق وزيادة الأسعار.

وكان قادة دول G7 قد اتفقوا خلال قمتهم على وضع حد لسعر النفط الروسي المستورد في المستقبل، وذلك بهدف تقليص إيرادات روسيا من موارد الطاقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:26 | 2022-07-15
06:30 | 2022-07-15
05:00 | 2022-07-15
01:49 | 2022-07-15
16:00 | 2022-07-14
14:00 | 2022-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website