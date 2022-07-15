"بلومبرغ" تكشف عن "خطة روسيا لمواجهة مبادرة النفط لـG7"

تخطط روسيا لإنشاء ماركة نفط مرجعية خاصة بها، وبفضل ذلك ستكون موسكو قادرة على مقاومة المحاولات الغربية لضرب عائداتها، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

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وقالت الوكالة إن الحكومة الروسية وضعت خطة لإطلاق معيار نفطي وطني العام المقبل، إذ تسعى للدفاع عن نفسها ضد المحاولات الغربية للحد من تدفق دولارات النفط إلى البلاد.وعلى حد تعبير "بلومبرغ" فقد اطلعت على وثيقة أظهرت أن وزارات رئيسية والبنك المركزي في روسيا يستعدون لبدء تداول النفط على المنصة الوطنية في أكتوبر المقبل.وأشارت الوكالة إلى أن "روسيا ستعمل على جذب شركاء أجانب لشراء النفط من أجل تحقيق أحجام تجارية كافية لتحديد سعر مرجعي بين مارس ويوليو 2023".وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن فكرة الغرب بوضع سقف لسعر النفط الروسي ليست سوى قرار سياسي آخر سيؤدي إلى خلل في السوق وزيادة الأسعار.وكان قادة دول G7 قد اتفقوا خلال قمتهم على وضع حد لسعر النفط الروسي المستورد في المستقبل، وذلك بهدف تقليص إيرادات روسيا من موارد الطاقة.