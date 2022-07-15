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إقتصاد

لماذا ارتدت الأسهم الأوروبية بعد هبوطها على مدى يومين؟

Lebanon 24
15-07-2022 | 12:00
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، لتتعافى من هبوط على مدى يومين مع تركيز المستثمرين على اجتماع السياسة العامة للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل والاضطرابات السياسية في إيطاليا.

وقالت مراسلة "العربية" من لندن، كارينا كامل، إن الأسهم الدفاعية ارتدت بشكل واضح في جلسة اليوم، مشيرا إلى ارتفاع أسهم الطاقة والرعاية الصحية، إضافة إلى أسهم التكنولوجيا.
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وأوضحت أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسواق بشكل عام، هو تراجع المخاوف المتعلقة برفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال احتماعه آخر هذا الشهر.
المصدر: العربية
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