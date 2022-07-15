هذا ما دعم الأسهم الأميركية وقلص خسائرها

قلص المؤشر ستاندرد أند بورز 500، خسائره المبكرة ليغلق على تراجع طفيف، أمس الخميس، بعد أن استقبل المستثمرون نتائج فصلية محبطة من بنكين أميركيين كبيرين، وبيانات تضخم أعلى من المتوقع.



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وأضافت أن ذلك جاء بعد أن بدأت الأسواق تحتسب رفع أسعار الفائدة ربما بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى أن تصريحات المسؤولين الأميركيين، قد تهدئ من مخاوف الأسواق. وبحسب "العربية" فإن تصريحات اثنين من صانعي السياسة الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الاتحادي، أكدا فيها أنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، دعمت الأسهم الأميركية بعد أن تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.وأضافت أن ذلك جاء بعد أن بدأت الأسواق تحتسب رفع أسعار الفائدة ربما بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى أن تصريحات المسؤولين الأميركيين، قد تهدئ من مخاوف الأسواق.