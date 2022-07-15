إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 29500 - 29550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29350 - 29450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.