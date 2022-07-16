إليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 29450 - 29500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 29425 - 29475 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. Advertisement