ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً



Advertisement بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباحا، على تسعيرة تتراوح ما بين 29450 - 29500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم السبت، تسعيرة تتراوح ما بين 29525 - 29575 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.