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إقتصاد

ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
16-07-2022 | 09:40
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم السبت، تسعيرة تتراوح ما بين 29525 - 29575 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباحا، على تسعيرة تتراوح ما بين 29450 - 29500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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