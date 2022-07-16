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إقتصاد
على اي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
16-07-2022
|
16:24
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، ما بين 29525 و29575 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً،
ما بين 29450 - 29500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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