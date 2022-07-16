على اي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، ما بين 29525 و29575 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 29450 - 29500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.